Date un'occhiata ai nuovi cavi di Apple per iPhone 15 (FOTO)

In queste ore possiamo dare un primo sguardo a quelli che saranno i cavi per la ricarica dei nuovi iPhone 15; ovviamente si tratta di immagini non ufficiali e non c’è una fonte certa dietro il tutto pertanto vi invitiamo a prendere questa indiscrezione con “un pizzico di sale”.

Sappiamo che mancano pochissime settimane al debutto dei nuovi iPhone 15 di casa Apple; l’azienda è pronta ad effettuare un grosso cambiamento alla struttura dei telefoni, inserendo la porta per la ricarica USB Type-C al posto della Lightning sul frame inferiore. La motivazione dietro questa scelta è da ricercare anche nelle nuove regolamentazioni imposte dall’Unione Europea in merito.

iPhone 15: cosa sappiamo dei nuovi cavi?

In primo luogo, stando a quanto suggerisce l’insider che ha riportato la notizia, sembra che i nuovi cavi USB Type-C potranno consentire agli utenti velocità di trasferimento dei dati fino a 40 Gbps. Non di meno, saranno realizzati in nylon intrecciato e saranno molto simili, almeno sul fronte estetico, a quelli che abbiamo con i MacBook Pro e Air di ultima generazione. Le colorazioni saranno in tinta con quelle dei telefoni. La cosa curiosa è che queste specifiche ci fanno capire che la nuova porta di ricarica potrebbe supportare la fast charge Power Delivery a 100W. In poche parole, si potrà caricare lo smartphone di Apple a velocità supersoniche. Inoltre, il caricabatterie dovrebbe presentare anche una connessione magnetica al cavo, così da poter tenere saldo il dispositivo e, al tempo stesso, ridurre il rischio di rotture accidentali.

Non sappiamo se questi cavi speciali li troveremo già dentro la scatola dei nuovi iPhone o se saranno acquistabili separatamente, mentre all’interno della confezione troveremo quali standard bianchi con supporto alla ricarica da 30W. Giusto per ricordarlo, il keynote dovrebbe tenersi a settembre; secondo un leak attuale, potrebbe svolgersi il 12 o il 13 del prossimo mese.

Intanto, nelle notizie correlate, se desiderate fare un buon affare, vi consigliamo l’ottimo iPhone 14 Plus da 128 GB in colorazione gialla che, grazie agli sconti di Amazon, potrà essere vostro con soli 969,00€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.