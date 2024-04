Dash, Swiffer, Lenor e altri grandi marchi a prezzo BOMBA: si parte da 4,99€

Riempi il carrello di ottimi prodotti Dash, Swiffer, Lenor e non solo. Approfittando delle offerte scorta, su Amazon puoi concludere senazionali affari.

Viakal spray anticalcare, confezione da 2 unità a 4,99€.

Lenor Atmosfera di Capri, 8 confezioni a 15,99€.

Lenor Sogno di Sicilia, 8 confezioni a 15,99€.

Fairy Original lavastoviglie, scorta da 85 capsule a 18,47€.

Swiffer Duster, mega scorta di 48 piumini a 21,99€.

Scottonelle 48 rotoli di carta igienica super morbida a 22,49€.

Dash Power Pods, scorta da 92 capsule a 28,43€.

Dash detersivo liquido, 4 bottiglie per 104 lavaggi a 25,49€.

Swiffer 192 panni in microfibra cattura polvere a 29,99€.

Scegli i tuoi marchi preferiti fra Dash, Swiffer, Lenor e non solo. Su Amazon, le maxi scorte non potrebbero essere più convenienti! Sii veloce: la disponibilità in promozione è limitata.