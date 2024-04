Dash Pods Lavatrice: 132 capsule a PREZZO SHOCK su Amazon (-38%)

Su Amazon torna la possibilità per fare scorta di capsule lavatrice Dash Pods alla fragranza di ambra: 132 capsule, divise in 3 confezioni, possono essere tue a soli 34,99 euro invece di 55,99 con un risparmio del 38% rispetto al prezzo originale. Una buona occasione per garantirti tanti lavaggi ad un prezzo decisamente più conveniente rispetto quello che troveresti in giro.

Le capsule sono pensate per offrirti, in un formato compatto, pratico e facile da usare, un pulito impeccabile e una freschezza irresistibile per i tuoi vestiti. Funzionano anche a basse temperature e su cicli brevi, così potrai risparmiare anche sulla bolletta elettrica senza rinunciare all’efficienza di lavaggio.

Il profumo di pulito renderà i tuoi vestiti freschi e piacevolmente profumati dopo ogni lavaggio. Le capsule Dash Pods sono realizzate con una pellicola completamente idrosolubile, che si dissolve del tutto durante il lavaggio senza lasciare residui. Inoltre, in nome dell’ecosostenibilità, il pacco delle capsule è riciclabile dandoti modo di smaltirlo facilmente o di riutilizzarlo come preferisci.

Un’occasione ciclica, da cogliere al volo quando ritorna: acquista 132 capsule Dash Pods Lavatrice al profumo di ambra a soli 34,99 euro invece di 55,99.