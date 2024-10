Dash Cam Pro Plus+ con sensore Sony e camera 70mai RC06 FHD (-38%)

Ti già capitato di fare un incidente in cui avevi assolutamente ragione ma non si sa come alla fine non hai preso un soldo? O di essere tornato al parcheggio per ritrovare l’auto danneggiata senza sapere chi ha causato il danno? Oggi puoi risolvere senza spendere troppo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la Dash Cam Pro Plus+ a soli 80,47 euro, invece che 129,99 euro.

Forse potresti non visualizzarlo da mobile ma tieni presente che sul prezzo originale c’è uno sconto del 38% che dunque adesso ti permette di risparmiare davvero tanto. Con questa fantastica videocamera FHD da posizionare nella tua auto non avrai più nessun tipo di problema. Potrai tenere tutto sotto controllo sia quando guidi che quando hai l’auto parcheggiata.

Dash Cam Pro Plus+: tieni tutto sotto controllo

Con la Dash Cam Pro Plus+ avrai una registrazione continua di ogni cosa che succede nei dintorni della tua auto, sia quando guidi che quando ce l’hai parcheggiata. In questo modo non potrà succedere nulla che tu non sappia. Ottimo sistema ad esempio quando chi ti ha danneggiato l’auto facendo una manovra azzardata non si ferma o non ammette la sua colpa. Oppure quando torni al parcheggio e ti ritrovi una botta senza che nessuno ti abbia lasciato i suoi dati.

Grazie al suo sensore Sony IMX335 e alla camera 70mai RC06 FHD avrai una risoluzione di 2592 x 1944P che potrai regolare in base alle tue esigenze. E con la fotocamera posteriore da 1080 P potrai evitare gli angoli ciechi e parcheggiare con maggior sicurezza. Inoltre avrai una protezione a 360° per registrare tutto ciò che succede. Inoltre è dotata del GPS integrato e del controllo tramite l’app dedicata.

Questa è davvero una promozione più unica che rara e per non rischiare di perderla dovrai essere veloce. Infatti si tratta di un’offerta a tempo. Quindi vai subito su Amazon e acquista la tua Dash Cam Pro Plus+ a soli 80,47 euro, invece che 129,99 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.