Dash Cam per auto in offerta: un affare al 50% di sconto su Amazon

Uno strumento utilissimo per la gestione di eventuali controversie è la dash cam per auto. Sempre più utilizzata anche in Italia oggi puoi acquistarla su Amazon a soli 29,99 euro invece di 59,99: per averla a questo prezzo devi spuntare la casella del coupon sconto che trovi in pagina.

Dash cam per auto: utile, con visione notturna e monitoraggio parcheggio

La dash cam si presenta con una risoluzione video di 1296p per 30 FPS catturando ogni dettaglio con precisione sia di giorno che di notte, grazie alla tecnologia di visione notturna avanzata.

Dal design discreto e compatto, si integra perfettamente al parabrezza senza risultare fastidioso alla vista. Con corpo rotante a 360° permette un’ampia varietà di utilizzo e di darti la prospettiva che preferisci. In tal senso, l’obiettivo grandangolare da 145° assicura una copertura completa della strada.

Il g-sensor integrato è utile per la gestione delle emergenze perché, in caso di impatto, salva i video dell’evento come file protetti impedendo la sovrascrittura accidentale. Con la registrazione in loop infatti non dovrai preoccuparti dello spazio a disposizione, perché i video più vecchi vengono sostituiti in automatico e, come detto, quelli importanti vengono protetti per essere utilizzati allo scopo.

Il WiFi integrato è utile inoltre per gestirla direttamente da smartphone grazie ad un’app dedicata, con cui vedere immagini in diretta, riguardare i video protetti e scaricarli direttamente sul tuo telefono.

Un compagno di viaggio affidabile sempre pronto a registrare tutto ciò che accade: acquista adesso la dash cam a soli 29,99 euro spuntando il coupon sconto in pagina.