Dark Web: quanto valgono i nostri dati bancari

Non è di certo una buona notizia sapere che i nostri dati bancari, una volta rubati, vengono venduti sul Dark Web per una miseria. Lo ha svelato Privacy Affairs in un recente rapporto dove ha elencato i prezzi 2022 per acquistare determinati dati che permettono l’accesso ai contenuti personali delle vittime.

Il fatto che i prezzi siano relativamente bassi indica fondamentalmente due cose. La prima è che solitamente non passa molto tempo da quando vengono messi in vendita dei dati bancari al momento in cui vengono acquistati. Quindi si tratta di un mercato veloce.

La seconda, forse peggiore della prima, è che risulta più facile di quanto si possa pensare rubare informazioni personali e dati bancari. Infatti, se ci sono prezzi bassi vuol dire che l’offerta è elevata. Altrimenti, come ci insegna la legge di mercato, un prodotto raro costa di più.

Perciò il Dark Web raccoglie tutte quelle informazioni che vengono rubate dai cybercriminali e che, una volta acquistate, permettono di accedere a conti correnti, portafogli crittografici, email, profili social delle vittime che, ignare di tutto, pensano ai loro risparmi o dati al sicuro.

Dark Web: il listino prezzi 2022

Privacy Affairs, grazie al suo recente report, ci ha rivelato quali sono i prezzi di vendita, ovviamente in media, dei dati bancari e sensibili rubati agli utenti e messi in vendita sul Dark Web. Ad esempio, per accedere a un conto corrente che contiene fino a 5.000 dollari, un acquirente interessato dovrà pagare solo 120 dollari.

Per un profilo Binance verificato, invece, il prezzo sale, ma costa ancora decisamente poco. Infatti, un attore malevolo può acquistare i dati per accedervi a soli 260 dollari. Il budget da spendere si abbassa se parliamo di Crypto.com (250 dollari) e di Coinbase (120 dollari).

Affacciandoci poi al settore dei servizi Web, nello specifico email, profili social e simili, i prezzi diventano ancora più ridicoli. Ad esempio, per un account Gmail hackerato ci vogliono solo 65 dollari, mentre per un account Facebook 45 dollari e così via.

Come scoprire se i tuoi dati bancari sono in vendita

Un modo per scoprire se i tuoi dati bancari o personali sono in vendita sul Dark Web c’è. Si chiama Norton 360 Deluxe, oggi in offerta al 63% di sconto. Si tratta di uno speciale sistema antivirus che integra anche funzionalità di cybersecurity all’avanguardia.

Uno dei sistemi che offre è il nuovo Dark Web Monitoring. In pratica i sistemi di sicurezza di Norton monitorano regolarmente il “lato oscuro di internet”, compresi forum discutibili, per rilevare se le tue informazioni sono finite nel Dark Web. Un avviso ti farà sapere se ciò è accaduto così che tu possa agire tempestivamente.

Tra l’altro Norton 360 Deluxe include anche Secure VPN che ti permette di navigare in modo sicuro e nel totale anonimato. Acquisti online, conti correnti e portafogli crittografici saranno sempre nascosti da occhi indiscreti così che non ti possano rubare dati bancari e di accesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.