Dark Souls offline fino al lancio di Elden Ring: cosa sta succedendo

Bandai Namco e From Software fanno sapere che i server dei giochi della serie Dark Souls resteranno offline fino a dopo il lancio di Elden Ring. L'obiettivo è risolvere in tempo i gravi problemi di sicurezza scoperti di recente con le versioni PC dei titoli, per evitare che la stessa cosa possa ripetersi con il nuovo prodotto in arrivo.

Dark Souls offline per almeno 20 giorni, la spiegazione di Bandai Namco

In una lettera rivolta ai fan e pubblicata tramite i profili social ufficiali della serie Dark Souls, sviluppatore e publisher spiegano:

“Vogliamo ringraziare l'intera community di Dark Souls e i giocatori che ci hanno contattato direttamente per esprimere le loro preoccupazioni e offrire soluzioni. Grazie a voi, abbiamo identificato la causa e stiamo lavorando per risolvere il problema. Abbiamo esteso l'indagine a Elden Ring, il nostro prossimo titolo che verrà lanciato il 25 febbraio, e ci siamo assicurati che le misure di sicurezza necessarie siano attuate in questo gioco per tutte le piattaforme di riferimento. A causa del tempo necessario per impostare ambienti di test adeguati, il servizio online per la serie Dark Souls su PC non riprenderà fino a dopo il lancio di Elden Ring. Continueremo a fare tutto il possibile per ripristinare questi servizi il prima possibile“.

In realtà, va specificato che i server di Dark Souls su PC sono offline da quasi tre settimane, questo significa che sarà passato almeno un mese nel momento in cui torneranno attivi.

Un rapporto recente pubblicato da VGC afferma che Bandai Namco in realtà fosse consapevole da anni delle falle di sicurezza all'interno dei suoi giochi della serie, ma solo dopo che sono state scoperte dai giocatori avrebbe deciso di agire: per cominciare, i server PVP dell'intera trilogia su PC sono stati rimossi lo scorso 23 gennaio.

In ogni caso, pare che siano diverse le problematiche da risolvere: resta da capire se verranno tutte sistemate una volta che i giochi torneranno online, ma è presumibile che andrà così, visto il lungo tempo richiesto.