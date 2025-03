Daredevil Rinascita è già un grande successo: il migliore debutto 2025 su Disney+

Daredevil Rinascita è il ritorno dell’attesa serie TV ispirata alle avventure dell’omonimo supereroe Marvel e che prosegue su Disney+ quanto iniziato su Netflix. Stando alle prime informazioni, la première dei primi due episodi è stata un successo clamoroso tale da registrare il miglior debutto per la piattaforma dell’anno.

Daredevil Rinascita: un successo da non perdere

La nuova serie TV firmata Marvel Television ha già raccolto 7,5 milioni di visualizzazioni nei primi 5 giorni di disponibilità battendo tutte le ultime uscite del 2025. Un risultato parecchio maggiore rispetto al precedente debutto di una serie MCU, Agatha All Along, che si era fermata tra i 3 e i 5 milioni.

Da domani sarà disponibile il terzo episodio, con Matt Murdock impegnato a difendere Hector Ayala, accusato dell’omicidio di un agente di polizia, che promette di ripetere il successo dei primi due.

