Dammi un faro solare così POTENTE e illuminerò il giardino (gratis)

Perché ostinarsi a pagare l'elettricità per illuminare il giardino, se ci può pensare il sole gratis? Ci sono fari come questi, di ultima generazione, che superano ogni aspettativa.

Dotati di sensore di movimento e tre teste indipendenti orientabili, hanno un'ampia batteria che si ricarica di giorno – tramite pannello solare – e viene utilizzata di notte. Con le offerte Amazon del momento, risparmi un sacco e – scegliendo il pacco da due pezzi – ognuna la prendi a 18,49€. Per approfittarne, basta spuntare il coupon in pagina e completare l'ordine al volo. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime, ma la disponibilità è limitata.

Faro da giardino: potente e conveniente

Investi nell'acquisto, li piazzi lì dove servono, e hai finito di spendere per l'elettricità degli spazi all'aperto. Con una potenza massima di 2200 lumen per ogni unità e un'autonomia energetica che arriva a 13 ore, coprirai l'intera nottata senza alcun problema.

Il sensore di movimento, ti permetterà di ottimizzare i consumi energetici, mentre il pannello solare in 6/8 di luce diurna recupererà l'energia necessaria per il funzionamento di notte. Se pensi che il tutto avviene in forma automatica – e senza dover sostenere alcun costo – non potrebbe essere più comodo e conveniente.

Tutto quello che dovrai fare tu è sistemare l'illuminazione dove serve. A questo prezzo, dei fari da giardino solari di ultima generazione, sono la migliore soluzione per tagliare la bolletta e non rinunciare alla luce. Prendi adesso il kit da unità a 18,49€ l'una, approfittando dello sconto Amazon del momento. Spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per approfittarne. In totale, investi 36,99€ per due pezzi e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.