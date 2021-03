Di Nothing, fondata da Carl Pei (co-fondatore di OnePlus), si sente parlare ormai da settimane. Una start up che produrrà accessori tech pronti a differire dalla massa. Adesso, per la prima volta, possiamo dare un’occhiata più o meno concreta a cosa intenda la compagnia per “diverso dal solito”: spunta il concept di un auricolare TWS. Ecco Concept 1.

Pei, da OnePlus a Nothing: il particolare concept

Un auricolare che, è bene specificarlo subito, non rappresenta un vero e proprio prodotto fisico che arriverà in vendita. Si tratta più che altro della rappresentazione dell’idea che Notghing ha degli accessori perfetti da produrre e commercializzare.

Ad esempio, fra i dettagli che balzano all’occhio, c’è l’assenza di loghi giganteschi del brand, c’è l’utilizzo di plastiche trasparenti e c’è un design particolare. Il portavoce di Nothing, parlando con i colleghi di The Verge, ha specificato che l’estetica a “pipa del nonno” è un tratto che contraddistinguerà presumibilmente gli auricolari TWS della compagnia.

I primi auricolari di Nothing dovrebbero arrivare quest’estate e – se questo Concept 1 è l’indizio principale – ci sarà da aspettarsi un prodotto decisamente particolare. Resta da capire a quale prezzo potrebbe essere commercializzato, sebbene dovrebbe trattarsi di dispositivi abbastanza accessibili sotto il punto di vista economico.

