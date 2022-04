Dall'ecosistema Xiaomi, uno smartwatch PAZZESCO a 28€ su Amazon

Questo smartwatch parte dell'ecosistema Xiaomi è pronto a stupirti. Si tratta dell'Haylou GST, un wearable dotato di enorme display, appeal estetico che non passa inosservato e tantissime funzioni. Un wearable che, incredibilmente, porti a casa da Amazon a prezzo ridicolo adesso. Spunta il coupon in pagina e completa l'ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: questo smartwatch è una sorpresa

Un dispositivo il cui design è perfetto da abbinare praticamente a qualsiasi outfit tu desideri abbinarlo. Basta cambiare il quadrante, cercando fra le tante watch face a disposizione, e sei subito pronto. Il pannello, inserito in cassa squadrata, ha dimensioni di ben 1,69″: perfetto per leggere rapidamente dal polso notifiche, avvisi e promemoria.

Senza dover prendere lo smartphone, hai sempre tutto sotto controllo. Grazie al suo software avanzato, si rivelerà un alleato perfetto per sport e salute. Mentre ti alleni, puoi monitorare le tue prestazioni in tempo reale, così da paragonarle e controllarle ogni volta che lo desideri. Tutti i dati vengono infatti trasferiti all'interno dell'applicazione per Android e iOS.

Ancora, verifica il battito cardiaco, la quantità di ossigeno nel sangue e anche la qualità del tuo riposo notturno. Insomma, uno smartwatch completo sotto ogni punto di vista, che è anche dotato di certificazione IP68: non dovrai temere il contatto con l'acqua e il sudore.

Un bellissimo wearable, parte dell'ecosistema Xiaomi, che adesso porti a casa a prezzo ridicolo. Spunta il coupon in pagina e accaparratelo a 28€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.