Dalla Cina arriva uno smartwatch che sblocca le auto elettriche

La casa automobilistica cinese BYD ha appena presentato uno smartwatch che può essere utilizzato per sbloccare le proprie auto elettriche.

Byd, dalle automobili agli smartwatch

Siamo nell'era degli oggetti intelligenti e questo spazia dalle case agli smartwatch, agli smartphone e persino alle auto con tecnologie di prim'ordine. Pensiamo anche alla guida autonoma, vera rivoluzione del settore.

Le auto sono inoltre integrate con funzionalità che attivano l'accesso senza chiave tramite smartphone. La casa automobilistica cinese BYD ha recentemente iniziato a includere un modulo NFC sullo specchietto retrovisore sinistro delle sue auto che consente non solo ai telefoni cellulari abilitati NFC di sbloccare l'auto, ma anche agli smartwatch. Al momento, solo OPPO Watch 2 è abilitato a utilizzare questa feature sui veicoli di BYD, ma le cose potrebbero cambiare presto.

Secondo le notizie provenienti dalla Cina, il colosso automobilistico lancerà presto il proprio smartwatch. L'orologio arriverà con caratteristiche come l'accensione intelligente, l'ingresso facilitato, la chiusura intelligente, il manovramento smart dei finestrini e l'apertura del portellone. L'orologio potrebbe sostituire efficacemente la chiave dell'auto e questo è un bene considerando che è sempre indossato al polso. Si eliminerà il rischio di smarrire la chiave.

I poster promozionali dello smartwatch ci danno uno sguardo ben definito sul prodotto. Avrà un quadrante rotondo e dall'aspetto robusto con il logo BYD stampato sulla parte superiore della lunetta in metallo che circonda il display. Il wearable sembra anche avere uno schermo in vetro zaffiro e cinturini in silicone/gomma.

Poiché si tratta di uno smartwatch, ci aspettiamo che venga fornito con diversi quadranti e funzioni come contapassi, monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno, promemoria delle chiamate, sensore di temperatura e molto altro ancora. In poche parole, oltre ad attivare l'accesso all'auto “key-less”, il device fungerà anche da fitness tracker. Il gadget di BYD dovrebbe essere in vendita a dicembre in Cina, ma il prezzo è ancora avvolto nel mistero. Dubitiamo di vederlo in Europa, tuttavia.