Dai vita alla casa di UP in versione LEGO per appena 41€!

Disney Pixar “UP” è un film d’animazione indimenticabile. Se è tra i tuoi preferiti, non puoi perderti l’incredibile opportunità di ricreare l’iconica casa con i palloncini usando i mattoncini LEGO. Il set è protagonista di uno sconto e di un coupon che ti faranno risparmiare un bel po’ rispetto al prezzo classico (54,99€) dato che lo pagherai solo 41,39€!

Tutte le caratteristiche del set LEGO

Con 598 pezzi, il set è perfetto sia per gli adulti, che per i bambini dai 9 anni in su, con l’app LEGO Builder che offre istruzioni di costruzione 3D interattive che permettono ai bambini di zoomare, ruotare e visualizzare il modello in modo digitale mentre costruiscono.

L’avventura comincia con la casa volante di Carl Fredricksen, ornata da palloncini colorati e dotata di una camera da letto accogliente, un portico e un soggiorno con caminetto. All’interno della casa, sono presenti dettagli autentici del film, come la foto di Ellie, la moglie di Carl, e il suo “insegnamento per l’avventura”, rendendo il set un oggetto da collezione meraviglioso.

Le minifigure incluse nel set sono Carl Fredricksen con la sua caratteristica barba bianca e camicia a quadri, il giovane esploratore Russell e il loro fedele cane Dug. Gli accessori, come il gonfia palloncini, lo zaino da esploratore, il libro dell’avventura e la figura dello scoiattolo, aggiungono un tocco in più al set, rendendolo ricchissimo di particolari.

Prendi il volo con il set LEGO ufficiale del film Disney Pixar “UP”, pagandolo solo 41,39€ grazie al coupon di Amazon!