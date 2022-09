Da Xiaomi uno strumento 10 in 1 PAZZESCO: lo trovi su Amazon (15€)

Uno strumento 10 in 1 pazzesco, quello parte dell’ecosistema Xiaomi e realizzato dal brand Nextool. Un dispositivo compatto e robusto, con un sacco di utensili subito pronti per essere utilizzati. Un gadget utile e decisamente interessante, che da Amazon prendi a 15€ circa appena con spedizioni assolutamente gratuite. Per accaparrartelo, basta completare l’ordine al volo, scegliendo il colore che ti piace di più.

Xiaomi: uno strumento 10 in 1 utilissimo, da avere

Un prodotto compatto, ma pronto a tornare utile in un sacco di contesti. Quando è chiuso, è un praticissimo blocchetto, super semplice da portare in giro, anche in tasca. Limetta per le unghie, apribottiglie, forbici, tagliacorda, cacciavite, chiavetta per estrarre il carrellino della SIM dallo smartphone e persino un supporto per smartphone. Ovviamente, sono solo alcune delle funzionalità di cui dispone questo eccezionale gadget, dotato anche di un blocco di sicurezza: grazie a questo, nessuno degli utensili si chiuderà per errore mentre è in uso.

