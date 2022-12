Da Xiaomi, uno SPETTACOLO di tagliacapelli wireless: bastano 15€

Direttamente dall’ecosistema Xiaomi, questo spettacolare rasoio wireless, realizzato dal brand Enchen. Capelli sempre in ordine in pochissimi minuti e praticamente ovunque. Infatti, grazie al funzionamento tramite batteria integrata ricaricabile, puoi utilizzarlo senza il vincolo dei cavi.

Approfitta degli sconti eBay del momento e portalo a casa a 15€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite in pochissimi giorni.

Un ottimo rasoio wireless by Xiaomi in gran sconto su eBay

Super facile da usare e regolabile su diverse lunghezze, puoi tenere sempre in ordine i capelli. Bastano pochissimi minuti e, come anticipato, non ci sarà alcun vincolo dei cavi. La batteria a lunga durata potrà ricaricarla tramite cavo USB C, esattamente come sei solito fare con lo smartphone.

Taglio preciso e sicuro, grazie alla lama in nano ceramica e al sistema intelligente ESM. Decidi la lunghezza del tuo taglio da 0,7 e 21 millimetri, accendi il dispositivo e completa l’operazione in pochissimi minuti.

Insomma, un prodotto premium di alta qualità a prezzo piccolissimo su eBay. Decidi la lunghezza del tuo taglio da 0,7 e 21 millimetri, accendi il dispositivo e completa l'operazione in pochissimi minuti.

