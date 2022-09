Da Xiaomi, la GENIALATA: speaker, torcia, LED RGB e powerbank (45€)

Quando scopro queste chicche dell’ecosistema Xiaomi è sempre una bella sorpresa. Soprattutto perché, conoscendo la qualità di questi prodotti, non si tratta di “accrocchi” improbabili con mille funzioni e zero utilità. Se questo gadget fa da potente torcia a doppia lampada (con supporto a LED multicolore), ma anche da speaker wireless e powerbank, c’è da stare tranquilli. Farà tutto quello che promette.

In più, è l’evoluzione di un modello di torcia che io conosco bene e posseggo (fra l’altro è anche in sconto a 18€ circa, mentre scrivo questo articolo, un prezzaccio). Un prodotto di qualità eccezionale che nella nuova edizione evolve e si arricchisce di nuove funzionalità.

La batteria integrata ricaricabile ti permetterà di godere di tutte le sue funzionalità praticamente ovunque, senza il vincolo dei cavi. Anche lo speaker è wireless: lo colleghi in Bluetooth allo smartphone. Usala per illuminare “a giorno” in situazioni d’emergenza, ma anche per goderti una bella atmosfera mentre lavori al PC o ti rilassi, magari accompagnandola con un po’ di musica.

Questo spettacolare gadget puoi portarlo a casa a mini prezzo da Amazon, considerando il suo potenziale. Al momento, puoi accaparrartela a 45€ circa appena con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Dando un’occhiata in dettaglio a questo gadget, fra le sue caratteristiche principali ci sono:

potente lampada principale con massima luminosità di 900 lumen, regolabile per intensità e colore;

principale con massima luminosità di 900 lumen, regolabile per intensità e colore; lampada secondaria multicolore, da usare per illuminare una zona specifica;

magnete potentissimo per attaccare la torcia e illuminare mantenendo le mani libere;

potentissimo per attaccare la torcia e illuminare mantenendo le mani libere; speaker wireless Bluetooth per ascoltare la musica che ti piace di più;

Bluetooth per ascoltare la musica che ti piace di più; batteria integrata ricaricabile tramite ingresso USB C;

integrata ricaricabile tramite ingresso USB C; funzionalità di powerbank integrata, fruibile tramite una porta USB di tipo A.

In più, è un prodotto costruito con materiali di altissima qualità: una torcia – quella di Xiaomi Nextool – progettata per resistere. Accaparratela adesso da Amazon a 45€ circa appena, basta completare l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.