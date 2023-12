Da Wondershare è arrivato il Natale: approfitta di sconti fino al 65%

CreateMas in Wondershare Wonderland è il nome dell’iniziativa promossa da Wondershare in occasione delle festività di Natale, con sconti fino al 65% sui principali prodotti di punta. L’iniziativa è valida fino al prossimo 25 dicembre su questa pagina.

Tra i software di punta dell’azienda segnaliamo Wondershare Filmora, oggi in sconto fino al 30% e attivabile a soli $39,99 all’anno. Filmora è uno dei software votati all’eccellenza della piattaforma asiatica, grazie a cui i giovani creator possono innalzare il livello delle loro produzioni.

Filmora 13 è la nuova versione del programma di editing video di Wondershare, grazie alla quale i content creator di tutto il mondo possono innalzare in modo strabiliante la qualità dei loro filmati. Questo grazie a una suite di editing che dispone di tutti gli strumenti professionali necessari per far compiere il salto di qualità definitivo, con la complicità dell’intelligenza artificiale.

Tra le nuove funzioni AI vi sono l’editing copilota, l’editing basato sul testo, la creazione di miniature e il generatore di musica. All’interno di Filmora è poi possibile utilizzare numerosi template già pronti per risparmiare tempo prezioso sulle modifiche e aumentare la propria produttività.

Approfitta dell’offerta di Natale di Wondershare per beneficiare di sconti fino al 65% sui principali prodotti della piattaforma, tra cui spicca Wondershare Filmora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.