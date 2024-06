Da Unieuro sono arrivate le offerte del Summer Black Friday

Unieuro ha dato ufficialmente il via alle offerte del Summer Black Friday. Dureranno fino al 20 giugno e interesseranno smartphone, televisori, computer, grandi e piccoli elettrodomestici per la casa, tablet e auricolari.

L’acquisto sul sito Unieuro.it consente di beneficiare nella maggior parte dei casi sia delle spese di spedizione gratuite che del pagamento in tre rate a interessi zero, scegliendo al momento del check-out di pagare con Klarna o PayPal. Di seguito trovate alcune delle migliori offerte della nuova promozione targata Unieuro.

Le migliori offerte del Summer Black Friday

Smartphone

Tablet

Computer

MacBook Air M2 in offerta a 999 euro invece di 1.249 euro (risparmi 250 euro)

in offerta a 999 euro invece di 1.249 euro (risparmi 250 euro) Mac mini M2 256 GB in offerta a 579 euro invece di 729 euro (risparmi 150 euro)

in offerta a 579 euro invece di 729 euro (risparmi 150 euro) HP 15s Intel Core i5 in offerta a 549 euro invece di 869,90 euro (36% di sconto)

Smartwatch

La promozione del Summer Black Friday di Unieuro scade il prossimo 20 giugno. Volendo, per ciascuna offerta è possibile scegliere di pagare in tre rate a interessi zero con Klarna o PayPal. A questa pagina trovate tutte le offerte ancora disponibili.