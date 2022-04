Da televisore vecchio a SMART con 24€: streaming, video, DIVERTIMENTO

Non c'è bisogno di essere così drastico soprattutto se il digitale terrestre ha fatto lo switch e tu hai ancora il tuo televisore vecchio in stanza che aspetta la sua ora di esser gettato nella spazzatura. Ma perché devi farlo sostanzialmente? Utilizzalo per lo streaming e goditi le tue applicazioni preferite con una spesa minima.

Come? Non può andare su internet? Ancora meglio perché la Fire Tv Stick di Amazon ti consente di ottenere questo vantaggio e non solo.

Televisore SMART in due secondi con la Fire TV Stick

Se non ne fossi a conoscenza, Amazon ha creato questi prodottini che sono un po' come un TV box e con una semplice porta HDMI e una connessione WiFi rendono qualunque dispositivo intelligente e al passo con i tempi. In rete c'è anche una guida per fargli catturare il digitale terrestre, ma questo è un altro paio di maniche.

Quello che voglio farti capire è che puoi rendere il tuo televisore ancora eccezionale senza ricorrere a spese tragiche. Abbinandogli questo gioiellino sblocchi all'istante tutto ciò che vuoi. Amazon Prime Video, Netflix, NOW, DAZN, Disney+, YouTube, Spotify, Mediaset Infinity e così via.

Conta che arriva con tanto di telecomando e microfono integrato. Se ora fai due più due ti rendi conto che ti mette a disposizione persino l'assistente vocale più famoso al mondo. Suvvia Alexa, riproduci Modern Family su…

