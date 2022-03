Sui Fire TV arriva Live Tab: quasi come il digitale terrestre

Tutti i sitemi Fire TV, che rendono smart qualsiasi televisione o schermo con porta HDMI, arriva la nuova pagina dell'interfaccia utente. Si tratta di Live Tab ed è pronta a rendere l'esperienza ancora più coinvolgente. Una guida dei canali in diretta, come sulla TV. Ecco di cosa si tratta.

Fire TV si arricchisce con Live Tab

Portare adesso a casa un sistema per smart TV di Amazon è diventato ancora più interessante. Non solo perché i prezzi sono davvero irrisori, partendo effettivamente da meno di 30€, ma perché l'interfaccia utente risulta più completa e interessante.

La nuova pagina del menù, super semplice e intuitiva, permette di scoprire in tempo reale tutti i contenuti trasmessi in diretta. Un modo per gestire il sistema smart più simile a quello dei canali TV. Nello specifico, questa interessante novità prevede:

I fornitori di servizi integrati nella ‘Live’ tab offrono ai clienti un’esperienza di navigazione più intuitiva e facile da scoprire, con accesso ai contenuti in diretta organizzati per ‘Canali recenti’, ‘Sport in diretta’ e secondo il nome di ciascun servizio.

I clienti accedono facilmente e velocemente alla guida dei canali integrata di Fire TV, che consente di selezionare i canali preferiti e sfogliare ciò che è in diretta insieme ai contenuti di altri servizi integrati.

Al momento, i servizi che hanno già aderito alla novità sono: RaiPlay, Pluto TV, RedBull TV e Twitch. La lista si allungherà presto ancora molto.

Con questa novità, che arriva in un momento delicato – ovvero quello del passaggio al nuovo digitale terrestre – Amazon porta sui suoi sistemi Fire TV una possibilità decisamente interessante. Gestire i diversi canali che trasmettono in diretta – come quelli Rai – passando da Internet.

A questo punto, quali sono i miglio sistemi smart di Amazon, per equilibrio fra qualità e prezzo? Eccoli:

Stick Lite con telecomando vocale Alexa e streaming in HD a 29,99€;

Stick 4K Max con Wi-Fi 6 a 64,99€

Stick con telecomando vocale Alexa e streaming in HD a 39,99€;

Sono naturalmente tutti disponibili su Amazon con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.