Da smartphone a PC con questo ASSURDO accessorio OTG (2,79€ su Temu)

Probabilmente non lo sai, ma i nostri smartphone hanno un potenziale ben più grande di quello che siamo soliti sfruttare. Con i gadget giusti, possono diventare dei veri e propri PC!: Ad esempio, questo accessorio OTG – che su Temu costa meno di 3€ – potrai portare al massimo la produttività! Lo inserisci nella porta USB C del tuo dispositivo e immediatamente ottieni tutto quello che ti serve per usarlo come un computer.

La cosa interessante è che, grazie alla tripla connettività, puoi usarlo anche in abbinata a tablet, smartphone con ingresso microUSB, computer, media player e non solo. Non perdere l’occasione e completa l’ordine adesso per averlo a pochi spiccioli e con spedizioni assolutamente gratuite.

Un oggetto geniale. Dopo averlo collegato al tuo device, ottieni subito:

un lettore di microSD , perfetto per leggere le memorie delle fotocamere e delle videocamere;

, perfetto per leggere le memorie delle fotocamere e delle videocamere; porta USB A (ovvero di tipo standard): sarà grazie a lei che renderai il tuo smartphone un PC. Infatti, potrai collegare tutte le periferiche che desideri come tastiere, mouse, controller di gioco, tavolette per la grafica, hard disk, chiavette USB, hub USB per aumentare gli ingressi e non solo.

Grazie a questo, abbinando un mouse e una tastiera, immediatamente avrai reso il tuo device un PC: il tutto con un investimento ridicolo, grazie alle assurde occasioni presenti su Temu. Completa il tuo ordine adesso per prendere questo utilissimo accessorio a 2,79€ appena con spedizioni gratis. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

