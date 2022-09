Da Realme uno smartwatch SENSAZIONALE a 30€: GPS integrato (Amazon)

Questo spettacolare smartwatch è parte dell’ecosistema Realme TechLife e si vede: tanta tecnologia, cura dei dettagli e persino il GPS integrato. Ciliegina sulla torta: un prezzo assurdo su Amazon adesso. Realizzato dal brand DIZO, si tratta di uno spettacolare concentrato di tecnologia, che puoi portare a casa a 30€ circa appena adesso: completa l’ordine al volo per approfittarne e godi di spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Uno smartwatch spettacolare by Realme: da avere

Un ampio pannello da 1.75″ e risoluzione HD per un’eccezionale visibilità. Uno schermo che puoi personalizzare come vuoi, scegliendo fra oltre 100 quadranti. Rapidamente, gestisci dal polso notifiche, promemoria, chiamate in arrivo e non solo. Infatti, puoi tenere traccia di oltre 90 modalità sportive e puoi farlo con gran precisione, grazie alla presenza di GPS integrato: una funzionalità estremamente rara nei wearable in questa fascia di prezzo.

Diverse anche le funzionalità dedicate alla salute, fra cui un diversi modi per tenere sotto controllo la salute: battito cardiaco, quantità di ossigeno nel sangue e anche qualità del riposo notturno. Per finire, fino a 14 giorni di autonomia energetica per sfruttarne il potenziale stando ben lontano dal caricabatterie.

Non perdere l’occasione di portare a casa questo spettacolare smartwatch parte dell’ecosistema Realme e realizzato dal brand DIZO. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 30€ circa appena da Amazon con spedizioni super veloce e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.