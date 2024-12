Da Pandora c'è la promo 3x2: il gioiello meno caro è GRATIS

Sei alla ricerca di un regalo di Natale? Da Pandora torna il 3×2: fino al 24 dicembre, acquistando tre gioielli (tra un’ampia selezione), il meno caro è in regalo.

Pandora 3×2: come ricevere un gioiello gratis

Sono oltre 1.300 i gioielli che aderiscono alla promozione 3×2. Dai bracciali alle collane, gli ambitissimi charm, gli anelli, orecchini e anche accessori. Disponibili anche diverse collezioni: Moments, Timeless, Pandora ME, Essence, Signature, Disney, Avengers, Stranger Things e Games of Thrones, oltre ai gioielli da personalizzare.

Come funziona la promozione 3×2 Pandora? Acquistando tre prodotti a scelta tra quelli aderenti (la ricevuta dovrà essere unica) sull’e-store Pandora, riceverai in omaggio il meno caro dei tre. La promo verrà applicata automaticamente dal sistema, perciò non è necessario inserire alcun codice. La spedizione è gratuita in modalità Standard per ordini superiori ai 75 euro e in modalità Express quando l’ordine supera i 100 euro.

La promozione sarà valida fino al 24 dicembre. Vi aderiscono anche alcuni punti vendita fisici: i monomarca Pandora, i Pandora Outlet e quelli in franchising, oltre ad alcuni rivenditori multimarca. È possibile anche partecipare alla promo 3×2 anche utilizzando il servizio dedicato WhatsApp.