Da oggi, su Amazon puoi provare gli occhiali da sole: novità ASSURDA

Disponibile da oggi su Amazon la nuova funzionalità “Virtual Try On”. Grazie a lei, è possibile provare una grande selezione di modelli di occhiali da sole in vendita sulla piattaforma, prima di procedere all’acquisto. Tutto questo avviene naturalmente in modo virtuale e in tempo reale, basta uno smartphone Android o iOS con a bordo l’applicazione ufficiale del colosso dello shopping.

Sono 1500 i modelli già disponibili sulla sezione ufficiale dedicata alla nuova feature, puoi già dare un’occhiata e iniziare a provarli.

Amazon ti permette di provare gli occhiali da sole

Una funzionalità ben diversa da “Prova Prima, Paga Poi”, nata per consentire a chi fa shopping su Amazon di ricevere capi e accessori a casa senza pagarli, così da poterli provare e decidere cosa tenere, prima di saldare il conto.

La nuova feature è completamente utilizzabile in digitale, sfruttando la fotocamera dello smartphone e la realtà aumentata. Infatti, per provare gli occhiali da sole basta aprire l’applicazione per Android o iOS, andare nella sezione “Fashion” – dedicata a capi di abbigliamento e accessori – e scegliere gli occhiali che si desidera provare. A quel punto, si aprirà la fotocamera anteriore del dispositivo e sarà possibile procedere alla prova. Tutto molto semplice. Ruth Diaz, VP Amazon Fashion Europe, ha commentato così la novità:

“Siamo entusiasti di introdurre una nuova e innovativa funzionalità per i clienti Amazon Fashion” afferma. Insieme alla tecnologia Virtual Try On adesso è facile trovare online, in modo facile e divertente, il paio di occhiali perfetto. Non vediamo l’ora di poter vedere il riscontro dei nostri clienti e dei brand per offrire un’esperienza VTO sempre migliorata insieme all’arrivo di nuove categorie di prodotti.”

Per provare subito “Virtual Try On” basta collegarsi alla sezione dedicata agli occhiali da sole, utilizzando il proprio smartphone (Android o iOS) con già a bordo l’app di Amazon.

