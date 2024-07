Da MediaWorld tornano le offerte in 20 rate Tutto Vero Tasso Zero

Nella giornata di oggi MediaWorld ha rilanciato il volantino Tutto Vero Tasso Zero, con centinaia di prodotti in offerta in 20 rate a interessi zero e con il primo pagamento a partire da ottobre 2024. Tra gli articoli in promozione ci sono anche i nuovi Galaxy Z Fold6 e Z Flip6 di Samsung (incluso un codice promo da 200 euro), oltre all’iPhone 15 Pro.

In questo articolo trovate alcune delle migliori offerte su smartphone, televisori e lavatrici. Per tutte le altre, invece, è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata del volantino MediaWorld.

Migliori offerte del volantino Tutto Vero Tasso Zero di MediaWorld

Telefonia

TV

Grandi elettrodomestici

Per tutte le altre offerte che aderiscono al volantino MediaWorld Tutto Vero Tasso Zero, vi rimandiamo a questa pagina del sito ufficiale. Il volantino è valido fino al 31 luglio.