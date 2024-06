Da MediaWorld ecco gli Apple Days: tanti sconti su iPhone (e non solo)

Novità in casa MediaWorld. Online, sul sito ufficiale, è disponibile il nuovo volantino Apple Days, con tante proposte su iPhone, Mac, iPad, AirPods, Watch e accessori vari. Le offerte sono valide fino al 23 giugno e consentono di risparmiare sulle spese di spedizione grazie all’opzione Ritiro gratuito in negozio.

Di seguito abbiamo preparato una lista con le migliori proposte al momento disponibili, in modo da poterti aiutare a scegliere tra i prodotti più interessanti in base al prezzo e allo sconto rispetto al prezzo iniziale. Per avere invece una panoramica completa, è sufficiente che ti colleghi a questa pagina del sito MediaWorld.

Le migliori offerte del volantino MediaWorld Apple Days

iPhone

iPhone 13 128 GB in offerta a 579 euro invece di 759 euro (23% di sconto)

in offerta a 579 euro invece di 759 euro (23% di sconto) iPhone 15 Pro 128 GB in offerta a 999 euro invece di 1239 euro (19% di sconto)

in offerta a 999 euro invece di 1239 euro (19% di sconto) iPhone 15 Pro Max 256 GB in offerta a 1.199 euro invece di 1.489 euro (19% di sconto)

Mac

Watch

Apple Watch Series 9 41 mm in offerta a 419 euro invece di 459 euro (9% di sconto)

Queste offerte, così come tutte le altre incluse nel volantino MediaWorld Apple Days, scadono domenica 23 giugno. Ti ricordiamo anche che per risparmiare sulle spese di spedizione, che nella maggior parte dei casi sono pari a 2,99 euro, è sufficiente scegliere in fase di acquisto l’opzione Ritiro gratuito in negozio.

Detto questo, per avere una panoramica completa su tutte le offerte, visita la pagina dedicata di MediaWorld.