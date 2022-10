Da GeekMall c'è il FUORI TUTTO: sconti a tempo limitato, 7 prodotti imperdibili

Per celebrare al meglio l’arrivo dell’autunno, l’affidabile store di GeekMall dà il via a una campagna promozionale pazzesca. Dal 17 al 27 ottobre, un sacco di prodotti decisamente interessanti – di diverse categorie – saranno in sconto a tempo limitato e solo in per piccoli stock. Abbiamo scelto 7 occasioni che risultano essere assolutamente imperdibili. Dai un’occhiata, segna le date e i link e completa gli ordini prima degli altri: gli articoli resteranno disponibili per pochissimo tempo. Non dimenticare, naturalmente, di dare un’occhiata all’intero catalogo promozionale, in continuo aggiornamento.

Ricorda: le spedizioni sono veloci e gratuite e – scegliendo di pagare con PayPal – puoi dividere l’importo in 3 rate, a tasso zero.

GeekMall fuori tutto d’autunno: 7 imperdibili

Le promozioni durano da oggi – 17 ottobre – fino al 27 e varieranno in continuazione. Per semplificare la ricerca del prodotto in sconto perfetto per te, abbiamo deciso di dividerle in base al momento in cui sono attive. In questo modo, sai a cosa dare priorità.

Promo dal 17 a 19 ottobre

In questo momento, i due affari più interessanti in assoluto sono rappresentati da dispositivi perfetti per risparmiare e divertirsi. Si tratta di un potente monopattino elettrico – che ti eviterà di prendere la macchina per piccoli spostamenti – e di una centrale elettrica solare portatile, completa di tutto. Grazie a lei, potrai risparmiare direttamente sulla bolletta elettrica.

Il monopattino elettrico è il KUKIRIN G2 MAX. Con il suo motore brushless da 1000W, l’autonomia energetica di ben 80KM, le ruote da 10″ da fuoristrada e un sedile che puoi montare e smontare a piacimento, si rivela il prodotto perfetto per qualsiasi percorso. Puoi usarlo tanto in città per le tue commissioni, quanto per divertirti in fuoristrada. Un prodotto premium, che prendi a 899,99€ invece di 949,99€.

Il secondo prodotto, come anticipato, è questa meravigliosa centrale elettrica solare portatile. A casa ricevi un kit completo di pannello solare da 100W e station all in one con tutto quello che serve per poter ottenere elettricità completamente gratis, direttamente dal sole. Infatti, la station integra: batteria, inverter e diverse porte per il pronto utilizzo. A disposizione, hai: 2 prese Schuko alle quali collegare oggetti con assorbimento fino a 500W, 2 porte USB C per la ricarica rapida, 3 porte USB A (standard) e 3 uscite DC (ad esempio per collegare dei LED). Non manca una potente torcia d’emergenza. Una vera e propria centrale elettrica, quindi, che adesso puoi prendere a 570€ invece di 659€.

Promo dal 19 al 22 ottobre

In questa seconda fase promozionale, l’obiettivo è quello di ottimizzare le pulizie di casa, lasciando che siano i robot a fare il lavoro “sporco”. A tal proposito, ci sono due chicche premium imperdibili.

La prima è il celeberrimo Roborock S7 Pro Ultra. Un robot che aspira con potenza straordinaria e lava anche il pavimento. La sua base di ritorno ha 3 serbatoi: uno per la polvere, uno per l’acqua pulita e uno per l’acqua sporca. Già, perché questo gioiellino è tutto automatico. Infatti, il suo panno per lavare il pavimento – quando il prodotto torna alla base – viene lavato in automatico e l’acqua reflua scaricata nel recipiente apposito. Anche la polvere aspirata viene tolta dal serbatoio del robot e scaricata in quello della stazione di ricarica. In questo modo, la manutenzione è quasi a zero. Ricarica rapida, eccellente qualità di aspirazione e lavaggio e gestione tramite applicazione lo rendono un prodotto top di gamma. Attualmente, puoi prenderlo in sconto a 999€ invece di 1199€ (la promo risulta già attiva al 17 di ottobre, approfittane al volo!).

Sempre a tema pulizia, c’è l’eccellente XIAOMI ROIDMI EVA, eccellente robot che aspira la polvere con estrema precisione, ma che ha anche una sorpresa. Infatti, è in grado di lavare il pavimento come pochi grazie alla presenza di doppio mocio rotante e di doppio serbatoio dell’acqua, integrato nella base di ricarica. In questo modo, il dispositivo si pulisce più volte durante il lavaggio, scaricando le acque reflue e utilizzando solo acqua pulita. Anche il serbatoio della polvere si svuota in automatico quando il dispositivo è in carica. Un concentrato di tecnologia, che ti permetterà di ottenere eccellenti risultati, praticamente senza sforzo. In promozione potrai prenderlo a 679,99€ invece di 799,99€.

Promo dal 22 al 25 ottobre

La bomba che sarà disponibile in questo periodo è certamente il bellissimo Kugoo Kirin M4 Pro. Un monopattino elettrico super premium, perfetto per la mobilità urbana. Lascia la macchina e rendi ogni spostamento un momento di divertimento estremo. Motore brushless da 500W, fino a 75KM di autonomia con una sola ricarica e tutta la sicurezza che ti serve, garantita da pneumatici da 10″, eccellente sistema di frenata (combinata di freni a disco anteriori e posteriori) e sistema di luci anteriori e posteriori. Non manca un praticissimo sellino per viaggiare più comodo. In promozione, puoi prenderlo a 629€ invece di 699€ (promozione già attiva).

Promo dal 25 al 27 ottobre

Per finire, due chicche andranno in promozione verso la fine del mese. La prima è questa mostruosa bici elettrica, la JANOBIKE E20. Un prodotto che puoi usare per spostarti il città, certo, ma che dà il meglio di sé durante le gite in fuoristrada: è pazzesca. Telaio super leggero in alluminio, gomme robustissime, freni idraulici anteriori e posteriori, computer di bordo e un motore potentissimo da 1000W. Copri fino a 70KM con una sola ricarica della batteria e scegli se usare la tua bici con o senza pedalata assistita. Cambio Shimano a 7 rapporti. In promozione, la prendi a 1049€ invece di 1199€..

L’ultimo imperdibile è lui, l’ILIFE W400. Un robot pensato per lavare e aspirare i pavimenti con una efficacia impressionante. Al suo interno, un serbatoio per l’acqua sporca e uno per l’acqua pulita: grazie a questo scambio continuo e alla potente tecnologia di lavaggio, ottieni risultati eccezionali, senza che tu debba prendere lo straccio. Bello e particolare esteticamente, a questo prezzo è assolutamente un affare. Prendilo a 193€ invece di 259€.

Visto che prodotti spettacolari puoi prendere in sconto a gran prezzo, grazie al fuori tutto GeekMall? Dai un’occhiata all’intera vetrina e scegli i prodotti che ti piacciono di più. Le spedizioni sono assolutamente veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.