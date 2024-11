Da GameStop ci sono i Pro Days: fino al 20% di sconto su centinaia di giochi

Undici giorni di offerte: da GameStop sono tornati i Pro Days, dal 31 ottobre al 10 novembre, portando con sé sconti su centinaia di prodotti tra giochi, accessori, merchandising e tanto altro. Le offerte, fino al 20% di sconto, sono disponibili in esclusiva solamente per gli utenti iscritti al programma GS Pro Club: ecco come funziona.

Sconti e offerte su centinaia di articoli

Le offerte legate al Pro Days sono numerosissime, a partire dai giochi: possiamo trovare, ad esempio, titoli per tutte le console principali (PlayStation, Nintendo Switch, Xbox, PC e perfino Nintendo DS e 3DS), in alcuni casi anche recentissimi, e console sia nuove che usate.

Le altre macrocategorie sono gli accessori (controller, microSD, cuffie…), i collezionabili come Funko Pop, action figure, bandiere e altri oggetti da esporre in casa, e i film e Blu-Ray, con numerosi titoli disponibili, anche in formato steelbook. Barbie, Dune Parte 2, Wonka, Super Mario Bros., tanto per citarne alcuni.

Gli sconti, attivi dal 31 ottobre al 10 novembre, sono disponibili esclusivamente per gli utenti iscritti a GS Pro Club. Di cosa si tratta? Con 16,99 euro all’anno, riceverai diversi servizi extra: spedizione gratuita per ordini online superiori ai 30 euro, Premium Pass a prezzo esclusivo, VIP Pass per partecipare agli eventi GameStop, Customer service dedicato, esclusive in anteprima, extravalutazione del 30% sull’usato e, soprattutto, il 5% di sconto, sempre.

Puoi iscriverti a GS Pro Club direttamente online. Una volta registrato, sarà possibile accedere a tutti gli articoli scontati fino al 20% e disponibili fino al 10 novembre da GameStop, in occasione dei Pro Days: puoi consultare l’intero catalogo online, alla pagina della promozione.