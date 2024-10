Da GameStop c'è PlayStation 5 a partire da 399 euro: è la promo October Fest

Da GameStop c’è un’occasione da non perdere per chi vuole acquistare una PlayStation 5 a prezzo scontato. Fino al 16 ottobre, nell’ambito della promozione October Fest, l’ultima console di casa Sony è disponibile a partire da 399,98 euro. Inoltre, riportando il tuo usato, potrai ottenere fino a 150 euro di sconto. Ecco tutti i dettagli dell’offerta.

PlayStation 5 scontate e risparmio con l’usato

La promozione October Fest è disponibile fino al 16 ottobre. Sono quattro i modelli di PlayStation 5 che aderiscono all’offerta:

PlayStation 5 Slim a 499,98 euro (invece di 549,98 euro)

a 499,98 euro (invece di 549,98 euro) PlayStation 5 Slim Digital a 399,98 euro (invece d9 449,98 euro)

a 399,98 euro (invece d9 449,98 euro) Bundle PlayStation 5 Slim + 2° DualSense a 559,98 euro (invece di 609,98 euro)

a 559,98 euro (invece di 609,98 euro) Bundle PlayStation 5 Slim Digital + 2° DualSense a 459,98 euro (invece di 509,98 euro)

Si tratta di dispositivi nuovi (non andrai dunque ad acquistare nulla di usato, quindi). Puoi approfittare della promozione sia online attraverso lo shop di GameStop, che in negozio; ma puoi anche scegliere il ritiro in uno dei punti vendita sul territorio nazionale.

Con GameStop, inoltre, puoi risparmiare con il tuo usato. Portando PlayStation 4 riceverai uno sconto di 100 euro, mentre portando PlayStation 4 Pro lo sconto sale a 150 euro. Ricordiamo che è possibile approfittare della promozione October Fest soltanto entro il 16 ottobre, online e nei negozi fisici della catena GameStop.