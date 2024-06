Da 59€ a 26€: il FERRO da STIRO VERTICALE Electrolux a un prezzaccio col coupon!

Spesso sottovalutato, un ferro da stiro verticale può davvero svoltarti le giornate grazie alla sua praticità e rapidità nello stirare qualsiasi capo o tipologia di stoffa. Se non hai mai trovato l’offerta giusta per prenderne uno, arriva la bomba da eBay. Con uno sconto di base del -50%, potrai inserire il codice “VACANZE24” in fase d’acquisto per far crollare il prezzo dell’Electrolux E6HS1-2EG, da 59,99€ a soli 26,99€!

Tutte le caratteristiche del ferro da stiro verticale

Partendo dalle dimensioni, questo modello misura 320x125x190 mm, occupando pochissimo spazio e potendo essere riposto facilmente in qualsiasi armadio o cassetto, ma anche nella valigia se volessi portarlo in viaggio.

Le dimensioni non devono trarre in inganno dato che il suo flusso continuo di vapore eliminerà le pieghe in modo efficace e rinfrescherà i capi in pochissimo tempo. Con la sua potenza, è adatto a tutti i tipi di tessuto, dai più delicati ai più pesanti. Inoltre, il vapore penetra in profondità nei tessuti, eliminando fino al 99,9% dei batteri, garantendo capi non solo privi di pieghe ma anche igienizzati. Questo dispositivo è pronto all’uso in pochi secondi grazie al riscaldamento rapido in soli 20 secondi, permettendoti di stirare immediatamente senza attese.

Uno dei punti di forza di questo ferro da stiro in particolare è il serbatoio removibile, che rende il riempimento e lo svuotamento un gioco da ragazzi. Inoltre, per maggiore sicurezza durante l’utilizzo, viene incluso un guanto protettivo che protegge la mano dal vapore.

Il cavo lungo 3 metri ti consentirà anche di stirare le tende o i capi appesi in alto. Insomma, il ferro da stiro in questione è ideale per chi ha poco tempo, rendendo la stiratura rapida e semplice prima di uscire di casa o per un evento importante.

Stira in un battibaleno tutto ciò che ti si para davanti con il ferro Electrolux a soli 26,99€. Ti ricordiamo che dovrai inserire “VACANZE24” in fase d’acquisto!