Da 129€ a 58€: questa tastiera è meglio di Magic Keyboard e costa la metà!

Logitech MX Keys Mini for Mac è proposta come un’alternativa alla classica Magic Keyboard di Apple, ma ha un sacco di chicche che la rendono molto più comoda da usare, oltre che più bella da vedere. E mentre in origine l’avresti pagata 129,00€, in questo momento potrai prenderla a soli 54,99€. Il merito è dello sconto Amazon, unito a un coupon da 4€ che dovrai selezionare.

Tutte le caratteristiche della tastiera Logitech

Ottimizzata per Mac e iPad, questa tastiera di Logitech presenta un layout specifico che include tasti di scelta rapida e funzioni dedicate per una navigazione intuitiva. Ed è dotata di compatibilità multi-dispositivo che ti darà la possibilità di di connettere la tastiera a più computer Mac e iPad, passando facilmente da un dispositivo all’altro con un semplice tocco.

Una delle migliorie che saltano subito all’occhio rispetto alla controparte di Apple sono i tasti leggermente concavi che si adattano alla forma delle dita, offrendo un feedback eccezionale. Inoltre, la tastiera include tasti speciali per la dettatura vocale, la disattivazione del microfono e l’accesso rapido alle emoji.

Inolttre, il suo formato mini permette di inserirla facilmente in qualsiasi borsa, mentre lo stile minimalista ed elegante si integra alla perfezione con l’estetica dei dispositivi originali Apple.

Un’altra caratteristica da non sottovalutare è la sua illuminazione smart che permette a questa tastiera di illuminarsi automaticamente quando le dita si avvicinano, regolando l’intensità in base alle condizioni di luce ambientale per offrire sempre la migliore visibilità possibile.

Infine, assicura fino a 10 giorni di autonomia con una singola ricarica, effettuabile tramite cavo USB-C.

Aggiungi la tastiera Logitech MX Keys Mini for Mac alla tua postazione per soli 54,99€, ma non dimenticare di selezionare il coupon su Amazon!