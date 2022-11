Cycplus M1 e M2: incredibili SCONTI su TomTop

Quando si va in bicicletta, che tu sia un professionista o un amatore, è sempre fondamentale avere sott’occhio tutti i dati che ci possono tornare utili durante il percorso. I computer di bordo per ciclisti è sicuramente un prodotto che ha preso piede da diversi anni e che, puntualmente, alza l’asticella in fatto di funzioni e precisione dei dati. Oggi parliamo di due modelli, Cycplus M1 e M2, ben carrozzati e apprezzati dai ciclisti di tutto il mondo. Su sito ufficiale TomTop, tra l’altro, potrete godere di uno sconto imperdibile su entrambi i modelli. Vediamo finalmente da vicino questi due Cycplus M1 e M2.

Cycplus M1: le caratteristiche fondamentali

Fratello minore del modello M2, che vedremo tra un attimo, questo Cycplus M1 vanta uno schermo LCD da 2.9″, è resistente all’acqua e ha una batteria da 1100 mAh per una durata di circa 30 ore. Si, ma che tipologia di dati posso monitorare con questo dispositivo? Sicuramente velocità, cadenza, frequenza cardiaca, distanza percorsa e molto altro ancora.

Tramite il protocollo ANT+, sarà possibile collegare anche una fascia cardiaca, un sensore per cadenza e velocità e un power meter. Questi prodotti supplementari, chiaramente, comunicano con il computer di bordo mediante Bluetooth 4.0.

Tutto questo ad un prezzo veramente interessantissimo, potendo godere di uno sconto del 51% sul sito ufficiale TomTop con la spedizione gratuita. Cosa aspetti?

Cycplus M2: quante sorprendenti funzioni!

Evoluzione tecnologica e di stile rispetto al modello M1, il Cycplus M2 vanta uno schermo leggermente più piccolo, da 2.5 pollici, con un’autonomia capace di raggiungere anche le 35 ore. Le migliorie sono davvero molte, a partire dal GPS ad alte prestazioni che ingloba un sistema a 4 posizioni che aiuta ad aumentare la precisione.

Anch’esso supporta il protocollo ANT, tramite il quale è possibile collegare esternamente sensori per il monitoraggio di dati come velocità, battito cardiaco e molto altro. Questo dispositivo permette anche la connessione all’App dedicata tramite Bluetooth per sincronizzare automaticamente i dati per esempio con app come Strava.

Anche in questo caso un prezzo incredibile, potendo godere del 51% di sconto e la spedizione gratuita sul sito ufficiale TomTop. Hai tutte le informazioni necessarie, adesso fai la tua scelta e…

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.