Cyclette professionale a prezzo REGALO: torni in forma subito

Se andare in palestra non è il tuo punto forte, perché non allenarti direttamente da casa? La favolosa cyclette di Homcom è in promozione su Amazon, ciò significa che la fai diventare tua spendendo appena 156,36€. Infatti il ribasso del 35% è da prendere al volo visto che puoi decidere di pagarla finanche con rate a tasso Zero.

La ordini e la ricevi a casa gratuitamente.

Cyclette professionale: anche questa la compri su Amazon

Super semplice ma professionale, la cyclette di Homcom ti permette di ritrovare il tuo fisico perfetto con esercizio efficiente e prolungato. Utilizzabile da tutti in famiglia, è un acquisto intelligente e soprattutto sicuro.

Grazie alle sue tecnologie è perfetta anche per praticare allenamenti spinning, i quali vanno molto di voga al momento. E' giusto che tu sappia che, inoltre, supporta fino a 120 chili di peso per non avere dubbi in merito.

Il sedile e il manubrio sono completamente regolabili per poterli impostare a seconda delle tue esigenze, inoltre i pedali hanno un'apposito sistema di sicurezza che evita che il tuo piede scivoli fuori. La vera chicca? E' la cinghia che oltre ad essere di prima qualità è finanche silenziosa, il che ti permette di allenarti praticamente sempre.

Non manca all'appello un comodo monitor LCD su cui tieni sotto controllo la velocità della pedala, la distanza che percorri, il tempo e le calorie bruciate.

Ps: con il porta smartphone integrato ti guardi le tue serie tv preferite mentre fai esercizio senza alcun problema.

Approfitta subito dell'offerta e acquista la tua cyclette professionale su Amazon a soli 156,36€. La ordini e diventa tua nel giro di qualche giorno con spedizioni sempre gratuite. Se vuoi pagarla a rate, scegli Cofidis nelle modalità di pagamento e otterrai il finanziamento a Tasso Zero.