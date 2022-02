Cyberpunk 2077, problemi su PS4 dopo la patch 1.5: cosa sta succedendo

“Impossibile avviare l'applicazione. I dati sono danneggiati. Elimina l'applicazione dalla PS4 e inserisci di nuovo il disco“. È il messaggio comparso a molti giocatori di Cyberpunk 2077 dopo l'installazione della patch 1.5, lanciata ieri pomeriggio insieme all'upgrade per console next-gen. Diversi utenti hanno segnalato l'impossibilità di giocare al titolo sulla “vecchia” PlayStation 4 in seguito all'ultimo aggiornamento: CD Projekt RED ha già preso in carico il problema e fornito una risposta ufficiale.

Cyberpunk 2077: problemi con la versione 1.51 su PS4, cosa fare?

Con un messaggio rilasciato tramite i propri profili social, lo sviluppatore polacco ha spiegato che:

“Siamo al corrente del problema per cui compare il messaggio di errore “Impossibile avviare l'applicazione. I dati sono danneggiati. Elimina l'applicazione dalla PS4 e inserisci di nuovo il disco” dopo aver installato la patch 1.5 (versione 1.51) su PS4 e stiamo investigando sulle cause“.

Lo studio invita, nel caso doveste riscontrare il problema, di segnalare il malfunzionamento al proprio supporto tecnico a questo indirizzo, indicando il codice CUSA della vostra copia del gioco e la regione su cui è impostata la vostra console.

La patch 1.5 di Cyberpunk 2077 è arrivata ieri insieme all'upgrade per PS5 e Xbox Series X/S stravolgendo di fatto alcune funzioni del gioco e inserendo diversi miglioramenti che riguardano intelligenza artificiale, traffico, gestione dell'economia, nuove armi da utilizzare e molto molto altro ancora. È disponibile per tutte le versioni del gioco, incluse PC e Google Stadia.