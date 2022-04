Cyberpunk 2077, la prima espansione arriverà solo nel 2023

Nel corso dell'ultima conferenza con gli investitori, lo sviluppatore polacco CD Projekt RED ha annunciato che la prima espansione single player di Cyberpunk 2077 arriverà nel 2023.

Lo studio ha spiegato che fornirà ulteriori dettagli sul DLC nel corso di quest'anno e ha accompagnato il tutto con una immagine che illustra gli imminenti piani futuri per il team.

DLC di Cyberpunk 2077 e non solo, il futuro di CD Projekt RED

Oltre all'espansione, infatti, che per dimensioni pensiamo sarà simile a quelle lanciate per The Witcher 3, lo sviluppatore è al lavoro anche sul nuovo episodio della saga, realizzato con il motore grafico Unreal Engine 5.

Nel frattempo, si continuerà a fornire supporto per migliorare ulteriormente lo stato di Cyberpunk 2077, che ha da poco ricevuto l'attesa patch per console di ultima generazione. Inoltre, come anticipato, si concentrerà sullo sviluppo della versione next-gen dello stesso The Witcher 3, che era stato inizialmente affidato agli uffici russi di Saber Interactive.

Per il resto, tra i piani del team figura anche un nuovo progetto non annunciato basato su uno dei suoi franchise e realizzato da The Molasses Flood, uno sviluppatore acquisito di recente. Inoltre, vi è l'intenzione di lanciare uno spin-off del card game dedicato al GWENT, tratto dalla serie The Witcher, oltre a fare del lavoro di ricerca e concettuale per giochi non ancora annunciati.

L'occasione è stata utile per svelare gli importanti dati di vendita di Cyperpunk 2077, che ha raggiunto i 18 milioni di copie vendute in tutto il mondo. The Witcher 3 invece ha superato il muro dei 40 milioni di unità, dimostrando ancora una volta la rinnovata popolarità raggiunta dal franchise.

Cyberpunk 2077 è disponibile per PC, Google Stadia, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.