The Witcher 4 è UFFICIALE: primi dettagli da CD Projekt RED

Come un fulmine a ciel sereno, CD Projekt RED ha annunciato ufficialmente lo sviluppo di The Witcher 4, o come si chiamerà il nuovo capitolo della serie videoludica ispirata ai romanzi di Andrzej Sapkowski.

Lo studio polacco lo ha fatto sapere sul sito ufficiale e tramite i suoi profili social, in cui ha svelato anche i dettagli preliminari sul progetto.

The Witcher 4: prime informazioni sul nuovo episodio della serie

La prima grossa novità è la decisione di cambiare motore grafico. CD Projekt RED conferma infatti che si passerà dal REDengine all'Unreal Engine 5, come inizio di una partnership strategica pluriennale stretta con Epic Games. Un accordo che copre, come spiega il team, non solo la licenza d'uso ma anche lo sviluppo tecnico del motore grafico, nonché eventuali versioni future dell'Unreal Engine.

In questo senso, si lavorerà a stretto contatto con gli sviluppatori di Epic Games allo scopo di adattare il motore grafico alle esigenze da open world di The Witcher 4. Per quanto riguarda il gioco in sé, CD Projekt afferma di non poter al momento dare ulteriori dettagli, come periodo di sviluppo o tantomeno una data di uscita. L'unica certezza è che se si tratterà di un nuovo inizio: ci sarà ancora Geralt di Rivia o si punterà su altri protagonisti, magari Ciri? Staremo a vedere.

“Siamo felici di annunciare che il prossimo capitolo della serie di videogiochi The Witcher è attualmente in fase di sviluppo, dando il via a una nuova saga per il franchise. […] A questo punto, non sono disponibili ulteriori dettagli riguardanti il titolo, come una scaletta sullo sviluppo o una data di uscita.”

Per quanto riguarda infine il REDengine, il vecchio motore grafico, sarà ancora utilizzato per sviluppare l'imminente espansione di Cyberpunk 2077: e quest'ultima è un'altra importante conferma sui piani futuri dello sviluppatore polacco.

The Witcher 4 è in lavorazione presumibilmente per PC, PS5 e Xbox Series X/S.