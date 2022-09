Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: trailer e data di uscita del DLC

Nel corso di un evento andato in onda questo pomeriggio, CD Projekt RED ha presentato Phantom Liberty, la prima espansione di Cyberpunk 2077 che sarà disponibile nel 2023 per PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Google Stadia.

Il DLC è definito come uno “spy-thriller” e vedrà il ritorno Johnny Silverhand, interpretato da Keanu Reeves, insieme a un nuovo cast di personaggi inediti.

Le versioni PS4 e Xbox One del gioco non riceveranno l’espansione: la patch 1.6, arrivata oggi, sarà l’ultimo aggiornamento importante per le vecchie console.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: i primi dettagli dell’espansione

Gabriel Amatangelo, game director di Cyberpunk 2077, ha spiegato che l’espansione ci permetterà di vivere uno stile di trama del tutto nuovo rispetto al filone che abbiamo conosciuto finora del gioco.

Nel frattempo, ribadisce che l’aggiornamento 1.6 è l’ultimo importante per le console di vecchia generazioni. In futuro, arriverà una funzione estremamente richiesta dalla community: la revisione completa del sistema di polizia e del combattimento tra veicoli. Avremo una sensazione e dimensione completamente nuova della città.

PS4 e Xbox One continueranno comunque a ricevere alcuni aggiornamenti minori principalmente incentrati sul supporto tecnico. Tutte le funzionalità future sono invece riservate alle versioni PC, PS5, Xbox Series X/S e Google Stadia.

Stesso destino, come detto, per Cyberpunk 2077 Phantom Liberty che sarà disponibile nel 2023 soltanto per PC e console di ultima generazione.

