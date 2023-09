Cyberpunk 2077 Phantom Liberty è disponibile: acquista il bundle in SCONTO

Debutta oggi Phantom Liberty, attesissima espansione di Cyberpunk 2077 che rappresenta un po’ la summa del lavoro di restaurazione del gioco di ruolo lanciato a fine 2020. Accompagnato da un importante aggiornamento, il DLC è stato già definito dalla critica come la definitiva rinascita di Cyberpunk 2077.

Noi però vogliamo parlarti della grande occasione che ti propone Kinguin: puoi avere non solo il gioco base ma anche l’espansione al prezzo incredibile di 67,99 euro invece di 89,99. Con pagamenti sicuri e certificati riceverai il tuo codice in men che non si dica.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: di cosa parla il DLC

Phantom Liberty è una straordinaria avventura thriller di spionaggio che si svolge nell’universo di Cyberpunk 2077, come parte integrata della campagna.

Prendi parte a una lotta politica che avrà conseguenze che cambieranno il corso degli eventi in Night City. In questa nuova storia, sarai accompagnato dell’agente dormiente Solomon Reed, interpretato dall’acclamato Idris Elba.

Il gioco ti catapulterà nel cuore di Dogtown, un distretto governato da una milizia spietata. La trama si snoda attraverso una rete intricata di lealtà infrante e segreti che devono essere svelati. Ogni tua mossa e decisione avranno un impatto diretto sulla storia, e dovrai fare tutto il necessario per sopravvivere in questo ambiente pericoloso.

Con Cyberpunk 2077 e il suo DLC Phantom Liberty, avrai quindi l’opportunità di esplorare Night City in modo più approfondito che mai. Questo gioco di ruolo d’azione ti permetterà di immergerti completamente nell’atmosfera unica del futuro oscuro, con una trama avvincente, personaggi memorabili e decisioni che influenzeranno il destino della città e dei suoi abitanti.

