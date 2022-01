Cyberpunk 2077 per PS5 e Xbox Series X/S sta arrivando: ecco quando

Potrebbe essere finalmente giunto il momento delle attese versioni per PS5 e Xbox Series X/S di Cyberpunk 2077. L'account Twitter PlayStation Game Size, letteralmente specializzato in questo genere di rivelazioni, ha scoperto la presenza dell'edizione next-gen del gioco di ruolo sci-fi di CD Projekt tra i database del PlayStation Network. È una notizia importante: vuol dire che il lancio sarebbe effettivamente vicino.

Cyberpunk 2077, la patch next-gen per PS5 e Xbox Series X/S è imminente?

Quando arriva questo genere di aggiornamenti sul PSN solitamente non passa molto tempo poi fino al debutto ufficiale. PlayStation Game Size, che possiamo definire un esperto in queste situazioni, ipotizza che a questo punto le versioni native per next-gen di Cyberpunk 2077 arriveranno a metà febbraio o, al tardi, inizio marzo.

Sarebbe effettivamente in linea con le dichiarazioni ufficiali di CD Projekt che, sebbene non abbia fornito aggiornamenti in tal senso da un po' di tempo, aveva promesso che le edizioni PS5 e Xbox Series X/S sarebbero arrivate entro il primo trimestre del 2022. Ovviamente, il database PlayStation fa riferimento esclusivamente alla versione per console Sony, ma è altamente improbabile che venga lanciata prima rispetto i sistemi Xbox.

C'è molta attesa da parte degli appassionati per questa patch, che dovrebbe finalmente offrire ai possessori di console di ultima generazione un gioco che non venga semplicemente eseguito in retrocompatibilità dalle versioni PlayStation 4 e Xbox One. Ovviamente, oltre a questo, ci si aspetta anche l'arrivo di ulteriori aggiornamenti che possano risolvere le problematiche che ancora affliggono la produzione e soprattutto fare chiarezza sui contenuti post-lancio, ritardati per ovvi motivi: si parla di almeno una grossa espansione.

Cyberpunk 2077 è attualmente disponibile per PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia.