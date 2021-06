Cyberpunk 2077 si trova in offerta su Amazon a 27,99€, il prezzo più basso di sempre per le versioni PS4 e Xbox One del gioco open world. Lo sconto del 60% arriva in occasione del Prime Day 2021, per accedere all'offerta occorre essere abbonati al servizio Prime, a questo indirizzo è possibile ottenere un mese di servizio in maniera del tutto gratuita.

Il titolo sviluppato da CD Projekt è stato uno dei giochi più attesi degli ultimi anni, nonché uno dei titoli più controversi. I problemi al day one hanno diviso l'utenza tra chi ne elogia le potenzialità e chi ne critica gli eccessivi problemi tecnici. A distanza di qualche mese dal lancio sono arrivati diversi update per sistemare le cose, rendendo l'esperienza open world sviluppata da CD Project Red sempre più godibile.

L'ambientazione del gioco open world immerge il giocatore in un mondo futuristio, popolato da umani, macchine e personaggi ibridi. L'atmosfera della città di Night City risulta a tratti surreale e coinvolge l'utente offrendo profonda interazione con gli NPC.

Per il Prime Day 2021 Cyberpunk 2077 va in offerta in versione PS4 e Xbox One all'ottimo prezzo di 27,99€, si tratta della copia fisica ed è compatibile anche con le console next-gen grazie alla retro-compatibilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

