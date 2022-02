Cyberpunk 2077, i problemi su PS4 saranno risolti con una patch da Sony

Vi abbiamo informato in settimana circa i problemi rilevati dagli utenti PS4 che possiedono una copia fisica di Cyberpunk 2077: dopo l'installazione dell'attesa patch 1.5, che ha aggiunto diverse novità e apportato molti miglioramenti, in molti hanno segnalato di non riuscire più ad avviare il gioco. Il tutto sarebbe causato da un bug, che dovrà essere risolto addirittura da Sony con un aggiornamento del firmware di sistema.

Cyberpunk 2077, quando arriva la patch per risolvere i problemi su PS4?

Il malfunzionamento riguarda unicamente i possessori dell'edizione fisica: chi possiede invece il gioco in digitale non ha segnalato alcun problema di questo tipo, segno che c'è qualcosa a livello di sistema che non permette a Cyberpunk 2077 di avviarsi regolarmente dopo l'installazione della nuova patch.

CD Projekt RED evidentemente non è riuscita a risolvere la magagna e al momento l'unica soluzione pare essere quella, drastica, di cancellare e reinstallare tutti i dati del gioco.

La situazione è talmente complicata che deve intervenire Sony stessa che, tramite l'account Twitter “Ask PlayStation” fa sapere che nella giornata di oggi, 19 febbraio, pubblicherà un nuovo aggiornamento firmware di sistema che dovrebbe risolvere definitivamente la problematica.

“Siamo al corrente di un problema con la versione disco di Cyberpunk 2077, che non si avvia su PS4 dopo aver installato l'ultima patch. Prevediamo di pubblicare un aggiornamento di sistema domani, 19 febbraio, per risolvere il problema. Vi ringraziamo per la pazienza.“

L'update dovrebbe essere disponibile dunque entro la giornata di oggi e, paradossalmente, andrà installato anche da coloro che di fatto non possiedono Cyberpunk 2077. Una questione unica nel suo genere di cui, in effetti, non ricordiamo precedenti.