Cyberpunk 2077 è a metà prezzo: prova il nuovo super aggiornamento

Magari hai voluto attendere tanto, ma adesso è giunto davvero il momento: con l’ultimo update pubblicato nella giornata di ieri, Cyberpunk 2077 è un gioco tutto nuovo, probabilmente quello che doveva essere sin dal lancio su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.

E oggi Amazon ti offre una grande opportunità proprio sulla versione Xbox: la D1 Edition può essere tua a soli 14,98 euro invece di 29,99. Non preoccuparti se la copertina recita Xbox One: una volta inserito nella tua Xbox Series X, il gioco si aggiornerà automaticamente alla versione di nuova generazione.

Cyberpunk 2077 in offerta: ora è il momento

In Cyberpunk 2077 entrerai nell’immensa metropoli di Night City, un luogo che ridefinisce gli standard per quanto riguarda la grafica, la complessità e la profondità dei giochi open-world. Naviga tra le strade illuminate al neon, esplora quartieri unici e immergiti in una storia epica che ti catapulterà in un futuro distopico mai visto prima.

Nel mondo di gioco non esiste un lavoro troppo rischioso. Accetta incarichi pericolosi e sfide che metteranno alla prova le tue abilità, tutto mentre cerchi di dare la caccia al prototipo di un impianto che promette l’immortalità. Svela segreti osceni e prendi decisioni che cambieranno il destino di Night City.

L’offerta include la D1 Edition di Cyberpunk 2077, che non solo ti garantisce il gioco base, ma anche una serie di fantastici bonus digitali. Scatena il tuo spirito cyberpunk con la colonna sonora del gioco, sfoglia il libretto digitale con bozzetti dal dietro le quinte del gioco e consulta il manuale di Cyberpunk 2020 per scoprire i retroscena del mondo di gioco. Inoltre, personalizza il tuo desktop o dispositivo mobile con gli sfondi inclusi e perdi te stesso nella narrazione con il fumetto digitale dedicato a Cyberpunk 2077.

Con Cyberpunk 2077, CD Projekt Red ha creato un’opera d’arte videoludica che continua a catturare l’immaginazione dei giocatori di tutto il mondo. Questa offerta eccezionale ti permette di immergerti in questo universo futuristico senza dover svuotare il tuo portafoglio.

Non perdere l’opportunità di mettere le mani su Cyberpunk 2077 D1 Edition per Xbox a soli 14,98 euro anziché 29,99 su Amazon. È il momento perfetto per iniziare la tua avventura cyberpunk e creare la tua leggenda nelle strade di Night City.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.