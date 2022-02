Cyberpunk 2077 a 21€, a questo prezzo DEVI dargli una chance!

Cyberpunk 2077 è in offerta su Amazon.it a soli 21€ nella sua D1 Edition per PlayStation 4. Il gioco di ruolo cyberpunk dei creatori di The Witcher 3 sta ancora affrontando alcune problematiche, molte risolte grazie agli ultimi aggiornamenti, ma a questo prezzo merita assolutamente una possibilità, specialmente se possiedi una PlayStation 5.

Cyberpunk 2077 a poco più di 20 euro: perché dargli una chance

Perché nonostante tutto si tratta di un'esperienza unica nel suo genere e che certamente saprà catturarti grazie a una splendida ambientazione e ad un gameplay ricco e stratificato che permette di godersi numerose missioni ed incarichi secondari, oltre ad avere a disposizione diverse armi, oggetti e modifiche cibernetiche da installare a proprio piacimento.

Inoltre, se possiedi una PS5, a breve pare sia in arrivo l'atteso aggiornamento next-gen che dovrebbe garantire un grosso miglioramento rispetto alla versione attuale: upgrade che sembra sarà accompagnato da un'altra patch per tutte le piattaforme, destinata a risolvere i problemi ancora rimasti in sospeso.

La D1 Edition di Cyberpunk 2077 ti permette di accedere d'altronde anche alla colonna sonora digitale del gioco, il libretto digitale con una selezione di bozzetti tratti dal titolo, il manuale ufficiale, sfondi per desktop e addirittura un fumetto digitale.

Insomma, considerato che il gioco è migliorato parecchio dal lancio, la nuova offerta di Amazon.it può essere un'ottima occasione per prenderlo e vivere in prima persona quella che è comunque una delle esperienze videoludiche più importanti degli ultimi anni.