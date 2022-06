Con CyberGhost VPN diventi un fantasma nel Web a 1,99€ al mese

Oggi è impensabile navigare online e non essere attaccati da qualche cybercriminale esperto. Purtroppo tutto ciò che facciamo nel Web è tracciato e registrato, così criminali informatici in qualunque momento potrebbero sfruttare i nostri dati a scopi vili. Ma con CyberGhost VPN diventerai un fantasma.

Attivando questa speciale VPN a soli 1,99 euro, al mese e per 2 anni, potrai navigare in completo anonimato senza lasciare alcuna traccia. Nessuno potrà più carpire i tuoi dati personali e bancari e tutti i tuoi acquisti online saranno protetti da qualsiasi pericolo di frode. Le carte di pagamento e i conti correnti online saranno sempre al sicuro.

CyberGhost VPN funziona con tutti i dispositivi e gode della garanzia di rimborso entro 45 giorni. Potrai installare la sua premiata app su dispositivi Android, iOS, Windows, Linux, Android TV, Fire Stick, Apple TV, Smart TV, Chrome, Firefox e console per videogiochi.

Insomma, con un prezzo così ridotto renderai invisibili tutti i tuoi dispositivi garantendo la privacy digitale completa. I dati non verranno mai condivisi con occhi indiscreti, nemmeno con gli ISP e gli enti governativi. La sede della società è in Romania, Paese noto per le sue politiche molto esigenti sul tema.

CyberGhost VPN: tante soluzioni in un’unica applicazione

CyberGhost VPN propone tante soluzioni in un’unica applicazione. A soli 1,99 euro al mese potrai proteggere fino a 7 dispositivi contemporaneamente. Inoltre, avrai a disposizione le migliori funzionalità in termini di sicurezza e privacy informatiche.

Questa VPN è stata progettata per garantirti la massima velocità di connessione fornendo una larghezza di banda illimitata. Inoltre, potrai impostare la tua località dove preferisci, tenendo nascosto il tuo indirizzo IP. Scegli tra oltre 100 località in 91 Paesi.

I tuoi device saranno protetti anche quando connessi a reti WiFi pubbliche. CyberGhost VPN cripta tutti i tuoi dati con crittografia AES a 256 bit con varie opzioni di protezione dai leak. Incluse ci sono anche funzioni di sicurezza tra cui lo split tunneling e un kill switch.

Scegli CyberGhost VPN per proteggerti e per navigare in perfetto anonimato. Ottieni questa speciale VPN a soli 1,99 euro al mese, sottoscrivendo l’abbonamento a due anni. Sarai supportato da un team di assistenza disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

