Cyberghost, la VPN più sicura per te a soli 2 euro al mese

Cyberghost VPN è un servizio VPN che ti permette di proteggere la tua privacy online, nascondendo il tuo vero indirizzo IP e criptando il tuo traffico internet. In questo modo, puoi evitare di essere tracciato da ISP, hacker, inserzionisti e governi. Puoi anche accedere a contenuti bloccati o censurati nella tua regione, come siti web, streaming, torrent e giochi.

I vantaggi di una VPN come Cyberghost

Con oltre 9092 server in 91 paesi, che ti consentono di cambiare la tua posizione virtuale con un solo clic, puoi scegliere tra server specializzati per diverse attività, come streaming, torrenting, gaming e sicurezza. Puoi anche goderti una velocità elevata e una larghezza di banda illimitata.

Il servizio si caratterizza una rigorosa politica di non registrazione dei dati, che significa che non traccia né conserva alcuna informazione sulla tua identità o sulla tua attività online. In tal proposito, l’azienda ha la sua sede in Romania, un paese che rispetta la privacy e non fa parte di alleanze di sorveglianza internazionali.

Compatibile con tutti i principali sistemi operativi e dispositivi, come Windows, Mac, Linux, Android, iOS e altri ancora, puoi collegare fino a 7 dispositivi contemporaneamente con un solo abbonamento. L’installazione può avvenire anche sul tuo router, smart TV o console di gioco.

Facile da usare e da configurare, ti basta scaricare l’applicazione dal sito ufficiale e seguire le istruzioni. Se hai bisogno di assistenza, puoi contattare il servizio clienti 24/7 via chat o email. Per qualsiasi dubbio, Cyberghost offre anche una prova gratuita senza carta di credito, per testare tutte le funzionalità e i server VPN per 24 ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.