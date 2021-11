Cyber Monday anche sui viaggi: pacchetti a prezzo PAZZO

Chi l'ha detto che gli sconti pazzi sono solo sull'elettronica? Il Cyber Monday è la tua occasione per acquistare pacchetti soggiorno pazzeschi a prezzi veramente contenuti. Alcuni di questi sono così economici che rappresentano dei regali di Natale quindi perché aspettare?

Le migliori promozioni le trovi su Amazon digitando la chiave “smartbox”. Io per comodità ho deciso di racchiuderti in questo articolo le più gettonate e le più preziose, scoprile tutte. Ti rammento che le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Smartbox da paura: con il Cyber Monday viaggi a prezzi strepitosi

Le SmartBox sono tra i regali più apprezzati. Non solo sono comode perché praticamente hanno tutto già organizzato al loro interno, ma le puoi sfruttare quando vuoi e una delle migliaia di località disponibili. Ne esistono di vari tipi, alcuni includono soggiorni più lunghi in Italia o all'estero, mentre altre sono dedicate a viaggi culinari o di pieno relax.

Ti svelo le cinque più incredibili.

Mille E Una Notte di Meraviglia ossia il cofanetto con cui soggiorni in una vacanza da sogno potendo scegliere le combinazioni che più ami tra pernottamenti, cene, aperitivi e percorsi relax. In promozione la acquisti a soli 119,00€ su Amazon. Felicità per due è invece il cofanetto che racchiude al suo interno più di 6000 esperienze differenti. Su Amazon lo paghi appena 26,90€ in promozione. Invito a Cena è la scelta giusta se conosci una coppia di amici che ama deliziarsi con la buona cucina. Questo ti permette di accedere a una cena per due con due o tre portate a soli 49,40€ su Amazon. Fuga di 3 giorni e 2 cene non può nasconderti nulla dal momento che già dal suo nome ti svela tutto. Ti svelo che però sono ben 370 le destinazioni possibili. Lo paghi su Amazon a soli 135,90€. Fuga e Relax, infine, è il cofanetto che ti regala una notte in un hotel fino a 3 stelle con eccezionale accesso a piscine, terme e spa. Questo lo paghi appena 53,90€ su Amazon.

Ps: ti ricordo che gli sconti terminano questa sera quindi non farti scappare questa occasione.