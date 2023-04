Custodia Nintendo Switch a tema Zelda Tears of The Kingdom: preordine Amazon

Abbiamo visto la console OLED, il controller Switch Pro e adesso arriva anche la custodia ufficiale per Nintendo Switch a tema The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, il nuovo capitolo della serie previsto per il prossimo maggio.

L’accessorio in edizione limitata è disponibile in preordine su Amazon a 24,99 euro con consegna garantita proprio al D1 del gioco del 12 maggio 2023. Ovviamente, con spedizione Prime.

Custodia Nintendo Switch a tema Zelda Tears of The Kingdom: occasione da non perdere

La custodia è ispirata al design e ai colori del nuovo episodio della saga di Zelda e ti permette di proteggere e trasportare la tua console Nintendo Switch con stile. L’accessorio comprende uno scomparto interno per riporre la console e una tasca esterna con zip per custodire i giochi e gli accessori. C’è inoltre una maniglia per facilitare il trasporto e un logo in rilievo che rappresenta il simbolo del gioco.

La confezione include anche una pellicola protettiva per Nintendo Switch che si applica sul display touch screen della console per evitare graffi e danneggiamenti accidentali allo schermo. La pellicola è facile da applicare e rimuovere e non altera la sensibilità del touch screen.

Non lasciarti sfuggire questa occasione speciale e preordina subito la Custodia per Nintendo Switch – Edizione Speciale The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom su Amazon. Puoi davvero farti il pacchetto completo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.