La Nintendo Switch OLED in edizione Zelda è in pre-order su Amazon

Adesso puoi infatti prenotare la Nintendo Switch OLED in edizione speciale The Legend of Zelda Tears of The Kingdom a soli 359,99 euro, con consegna prevista il 28 aprile, giorno del lancio del gioco.

Nintendo Switch OLED edizione Zelda Tears of the Kingdom: per i veri fan

Si tratta di una versione esclusiva e limitata della console ibrida di Nintendo, che presenta un design unico e raffinato, ispirato alla serie The Legend of Zelda. La console ha uno schermo OLED da 7 pollici che offre una qualità visiva superiore e una maggiore autonomia della batteria.

La base è decorata con il noto stemma di Hylia, il simbolo della famiglia reale di Hyrule. Il retro della console e i Joy-Con dorati hanno un design che richiama il nuovo gioco Tears of the Kingdom, con dei motivi che evocano il misterioso potere che avvolge la mano di Link.

Questa edizione speciale è un vero e proprio oggetto da collezione per i fan di The Legend of Zelda, che potranno immergersi nel mondo di Hyrule con uno stile inconfondibile. Il gioco non è incluso nella confezione, ma puoi prenotarlo separatamente sempre su Amazon a 69,99 euro.

