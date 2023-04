Switch Pro Controller a tema Zelda Tears of the Kingdom: prenotalo su Amazon

Ti abbiamo già parlato questa mattina della Nintendo Switch OLED in edizione limitata dedicata a The Legend of Zelda Tears of The Kingdom che adesso arriva il preordine di un altro articolo esclusivo dedicato al nuovo gioco della serie.

Su Amazon puoi preordinare infatti il Nintendo Switch Pro Controller a tema a soli 74,99 euro, con consegna garantita al giorno del lancio del gioco.

Switch Pro Controller per Tears of The Kingdom: perfetto per i fan

Il controller Pro per Nintendo Switch ti offre una maggiore precisione e comodità di gioco, grazie alle sue fantastiche funzionalità. Il pad può contare infatti su pratici comandi di movimento, un rumble HD, una funzionalità amiibo incorporata e molto altro. Puoi collegarlo alla console tramite cavo USB o via wireless e goderti le tue sessioni di gioco senza interruzioni.

Questo controller in particolare è stato ideato e prodotto in edizione limitata ed esclusiva per festeggiare il lancio di Zelda Tears of the Kingdom con un design unico e raffinato ispirato al gioco. Il controller è decorato con dei motivi che richiamano il misterioso potere che avvolge la mano di Link e il suo nuovo viaggio in un mondo fantastico e pericoloso.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica di avere tra le mani il Nintendo Switch Pro Controller – Edizione Speciale The Legend of Zelda Tears of The Kingdom. Preordinalo subito su Amazon e ricevilo in tempo per il lancio del gioco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.