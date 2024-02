Cura i tuoi capelli con il Phon Agli Ioni di Litio (al 60% in meno)

Soffri di capelli crespi e non sai come asciugarli? Il primo passo è sicuramente utilizzando un buon phon. Il FaszinStorm è un particolare phon agli ioni di litio che costa solamente 39,99€ invece dei classici 99,99€ di listino!

Tutte le caratteristiche del phon FaszinStorm

Grazie alla sua tecnologia a ioni, i tuoi capelli risplenderanno di una luminosità straordinaria. Riducendo l’effetto crespo e la secchezza, questo dispositivo dona una lucentezza e una morbidezza che lasciano senza parole. Inoltre, l’asciugatura a bassa temperatura preserva la salute dei capelli, proteggendoli dai danni causati dal calore eccessivo.

L’asciugatura è un gioco da ragazzi grazie al suo potente motore AC che garantisce un flusso d’aria intenso per un’asciugatura rapida e uno styling senza sforzo. Con 2 velocità del vento e 3 impostazioni di calore, hai il controllo totale sul processo di asciugatura, adattandolo alle tue esigenze specifiche.

Ma le opzioni non finiscono qui: con ben 7 modalità di asciugatura, hai una versatilità senza precedenti. Puoi personalizzare la combinazione di velocità e temperatura per adattarla al tuo tipo di capelli e allo stile desiderato. E la funzione di aria fredda fissa la tua acconciatura, garantendo un risultato duraturo e impeccabile.

Per completare il pacchetto, il phon è dotato di una serie di accessori che ti permettono di creare una vasta gamma di look. Dai lisci e setosi ai ricci voluminosi, i 3 concentratori e il diffusore ti offrono la flessibilità di esprimere la tua personalità attraverso i tuoi capelli. E con il pettine afro e la spazzola arricciacapelli, hai a disposizione strumenti per ottenere risultati ancora più sorprendenti.

Prenditi cura dei tuoi capelli con il phon FaszinStorm a soli 39,99€ grazie allo sconto del 60%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.